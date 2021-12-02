Дніпровську школу №104 капітально відремонтували вперше за час її існування

Дніпровську школу №104 оновили вперше за час її існування. Капітально відремонтували також приміщення дитсадка. Відтепер сучасні та комфортні умови підніматимуть настрій та надихатимуть на успіхи у навчанні.

На околиці Дніпра, у селищі Ясне відтепер школа з різнобарвними класами. Поряд – затишний дитсадок. В таких умовах тепер працює модернізований навчальний комплекс №104.

Капітальний ремонт провели за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

Кабінети у школі тепер рожеві, сині, зелені та жовті. Кольори підбирали самі працівники навчального закладу.

Всі комунікації у закладі – нові. Працює потужна вентиляція з системою кондиціювання. У приміщенні завжди комфортна температура та свіже повітря.

Встановлені сучасні системи електропостачання, опалення та протипожежна сигналізація. У малечі є затишні ігрова і спальня. З’явилася і роздягальня. Раніше шафи з речами стояли просто в коридорі.

Надворі для малечі облаштували новий майданчик. Раніше дітям не було де грати.

У дитячому садочку при школі усе нове – від покрівлі до підлоги. Такого ремонту тут не було майже п’ятдесят років.