Пожежники продемонстрували Дніпрянам, наскільки заважають бездумно припарковані автівки

Гучні сирени та наполохані городяни! У середмісті Дніпра рятувальники перевірили доступність в’їзду пожежної машини у житловий двір. Виявилося – проїзди заблоковані неправильно припаркованими автомобілями. Це означає, що у випадку надзвичайної ситуації – спец транспорт не проїде.

Ось так розпочався рейд пожежників у середмісті Дніпра. Перевіряли доступність заїзду у двір. Оскільки дуже часто, через неправильно припарковані автівки, для спецтехніки блокується доступ.

Перша зупинка — вулиця Старокозацька, 28А. Тут з першого погляду видно через машини, які займають проїжджу частину спецтранспорт не проїде. Рятувальники кажуть — якби виклик був справжній, надзвичайники б витратили купу часу.

Ще одна проблема, яку створюють автомобілі — те, що їх паркують на люках пожежних гідрантів.

Далі пожежний загін переїхав на вулицю Воскресенську. Тільки-но машина потрапила всередину двору водій спецтранспорту розуміє, впритул до під’їздів стати не зможе, бо десятки припаркованих автомобілів фактично заблокували проїзд.

Також кермувальник спецтранспорту додає. Така ситуація доволі часто трапляється у Дніпрі, особливо у житловому секторі.

За цією адресою, серед десятків припаркованих машин, почувши гучний сигнал пожежників на вулицю вибігла лише одна автовласниця .

Жінка додає, мешканці самі стали заручниками того, що паркувати автомобілі більше ніде. Та тут не тільки в машинах справа. У цей двір навіть не змогла заїхати друга машина рятувальників із 32-метровою драбиною. Адже вона більша за габаритами. Завадили високі дерева і хаотичні гілки. Втім бувають і інші бар’єри, які також блокують проїзд.

Тож рятувальники вкотре закликають громадян бути більш відповідальними задля своєї ж безпеки. Не захаращувати проїзди та поступатися дорогою спецтранспорту.