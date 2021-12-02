Сезон хурми у розпалі. Скільки коштує ягода та чи можна нею об’їдатися?

Яскраво помаранчева хурма. В Україні її сезон починається в жовтні і триває до весни. Зараз продаж ягоди у розпалі. Скільки правлять за кіло хурми, чи дійсно вона корисна та як можна використовувати плід в кулінарії.

Центральний ринок Дніпра. Вітчизняної хурми тут майже не знайдеш. Здебільшого імпортна.

Пані Катерина на ринку вже багато років. Хурму продає іншим та й сама її полюбляє.

Продавці нарікають – покупців мало, хоча ціни з минулого року не змінились. Найдешевша 30 гривень, найдорожча може вартувати і понад сотню.

Але ті, хто є справжніми фанатами помаранчевої ягоди, під час закупів ятки з хурмою не оминають.

У сезон хурму ігнорувати не варто, кажуть дієтологи. Адже в ній міститься багато вітамінів та мікроелементів.

А також в хурмі багато йоду. Єдине, кому слід обережніше вживати помаранчеву, це люди з цукровим діабетом, адже ягода містить багато глюкози та фруктози. Всім іншим тільки на користь.

Рецептів існують десятки. Шеф-кухар Максим поділиться з нами двома. Перший – соус до м’яса, дуже простий. Складається всього з двох інгредієнтів.

Наступний рецепт салату. Легкий, корисний та смачний.

Все презентується на тарілці у вільній формі, це вже наскільки вистачить фантазії. Але в будь-якому разі ця страва урізноманітнить ваші гастрономічні смаки та створить прекрасний настрій.