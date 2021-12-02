Найбільша кількість смертельних ДТП сталась на Дніпропетровщині

Найбільша кількість смертельних ДТП в України сталася саме в нашій області. Про це нещодавно заявила генпрокурорка Ірина Венедиктова. Цьогоріч вже зареєстрували 177 кримінальних проваджень через аварії з загиблими. Серед нещодавніх — смертельний наїзд на чотирьох людей у Кам’янському. Там загинула жінка з дитиною, а бабуся з онучкою – в лікарні.

На Дніпропетровщині з початку року зафіксували понад 12 тисяч аварій. Внаслідок яких дві тисячі людей постраждали, травмувались понад півтори тисячі та загинуло 225 осіб. І всі ці цифри вивели регіон на перше місце за кількістю ДТП в Україні.

Одна з останні гучних ДТП в області сталася саме тут у Кам’янському. четверо людей вийшли з маршрутки і намагались перейти дорогу в недозволеному місці. В результаті матір загинула разом зі своєю дитиною — трирічним хлопчиком. Двох постраждалих госпіталізували в лікарню.

Водій Таврії наїхав на цілу родину, з якої вижити вдалось бабусі та 9-річній онучці. Дівчинку доправили до обласної дитячої лікарні. Зараз вона залишається в реанімації, поки медики її готують до операції. Втім загрози життю немає. Щодо бабусі, то літній жінці також доведеться довго лікуватися.

У місці, де сталася ДТП, дуже часто порушують правила дорожнього руху. Маршрутки зупиняються, де заманеться. А пасажири, своєю чергою, нехтують безпекою.

Та навіть по зебрі складно перейти, кажуть тутешні жителі. Все через шалений трафік.

У поліції щодо смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. Водію загрожує позбавлення волі до десяти років. Навіть попри те, що пішоходи були в недозволеному місці, кермувальник мав їх бачити.

До речі, у Кам’янському трагічних аварій не менше, ніж в обласному центрі. Нещодавно на проспекті Грушевського автомобіль на шаленій швидкості на смерть збив людину просто на пішохідному переході.

А це вже Кривий Ріг. Водій легковика порушив правила, через що в нього влетів мотоцикл. Водій якого загинув на місці, а пасажирку відкинуло на декілька метрів.

Тут, як і скрізь, водії перевищують швидкість та ризиковано маневрують. А ще вистачає пішоходів, які переходять дорогу, де заманеться. От, просто перед нашим об’єктивом два чоловіки розмірено крокують одним з найжвавіших проспектів міста.

І жінка має рацію.

Та патрульні нарікають і на халатність пішоходів. Тож радять їм дотримуватися ПДР, дивитися по сторонах та носити світловідбивні елементи на одязі.