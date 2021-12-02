В облдержадміністрації почесними відзнаками нагороджували мешканців Дніпропетровщини

За багаторічну сумлінну працю та значні внески у розвиток України. В обласній адміністрації почесними відзнаками привітали мешканців Дніпропетровщини. Нагороди за здобутки вручили за державною ініціативою.

Орден княгині Ольги третього ступеня сьогодні вручили професорці Дніпровського державного медичного університету Ганні Кузьміній. Медицині вона присвятила майже все своє життя. І ця нагорода для викладачки дуже важлива.

А от Володимиру Грому, який вже тридцять п’ять років працює на Криворізької теплоелектростанції, присвоїли почесне звання “Заслужений енергетик України”. Чоловік обіймає посаду старшого майстра виробничої дільниці цеху. Каже: свою роботу обожнює.

Почесні нагороди мешканцям Дніпропетровщини вручили за державною ініціативою. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. У такий спосіб відзначили тих, хто зробив значний особистий внесок у державне будівництво та розвиток України. А також за вагомі трудові досягнення та багаторічну сумлінну працю.

Всього відзначили чотирьох людей мешканців Дніпропетровщини. Серед нагороджених були і атовець Павло Резніченко та заслужений працівник фізкультури та спорту Євген Шутенко.