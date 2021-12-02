За паркування на місцях для людей з інвалідністю автівки відправляли на штрафмайданчики

Штрафували та евакуювали автівки. У Дніпрі у черговий раз карали порушників паркування. Цього разу акцент зробили на місцях для людей з інвалідністю. Вони безкоштовні і мають цільове призначення. Але часто-густо водії нехтують правилами та використовують ці парковки за власним бажанням.

Тетяна та Сергій – подружжя візочників. Приїхали в центр у справах. Виявилося, що залишити машину там, де планували, не можуть. Адже місце для паркування людей з інвалідністю зайняте.

Сьогодні рейд з перевірки правил паркування провели на Троїцькій площі.

Водій автівки, що припаркувався на місці для людей з інвалідністю, вірогідно вирішив зекономити. Адже ніяких впізнавальних знаків на машині про належність до відповідної групи немає.

Місць для людей з інвалідністю в Дніпрі понад дві тисячі. І на ті постійно зазіхають. Порушника за нахабність оштрафують.

А ще автівку довелося евакуювати. Володар не з’явився. Тож тепер шукатиме свою машину на штраф-майданчику.

Але люди з інвалідністю жаліються, що ситуація з паркуванням особливо гостро стоїть біля торгових центрів та супермаркетів. Там для них передбачені місця ближче до входу.

Авто порушника забрав евакуатор, а на законне місце для людей з інвалідністю припаркувалось подружжя Сергій та Тетяна.