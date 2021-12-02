Сквер Металургів, що в районі проспекту Мазепи, капітально оновлюють

Справжнє свято для жителів проспекту Мазепи! У Дніпрі відроджують сквер Металургів. Реконструкція розпочалась ще в липні. Й вже зараз картина оновленого зеленого осередку потроху вимальовується. Що не може не тішити місцевих. Оскільки це єдина велика зона відпочинку на житломасиві. Що там вже є зараз та коли роботи завершаться.

Сквер Металургів довго чекав своєї черги на оновлення. Багато років залишався у максимально занедбаному стані. І єдині відпочивальники, які тут були, — це безхатченки, наркомани, пияки та безпритульні тварини. Нині ж цю територію не впізнати. Реконструкція стартувала ще влітку.

Досить швидко робітники очистили територію від сміття, бур’яну та всього зайвого. Помітно, що замінили усі комунакації, проклали алею та встановили дизайнерські ліхтарі.

Місцеві розцінюють такі зміни як справжній подарунок долі.

За планом, окрім дизайнерських ліхтарів, тут облаштують тротуари й дороги, зведуть майданчики з фудкортами, встановлять біотуалети, що не менш важливо. Висадять дерева та інші рослини. А ще побудують майданчик для вигулу собак. Тутешня мешканка Альона в захваті від проєкту, особливо від перспективи появи зони для чотирилапих.

Наразі тут вже відреконструювали підпірні стінки й навіть облаштовують сходи для центрального входу в сквер. У планах створити простір для малювання графіті. Також буде ігровий майданчик та навіть скейт парк! Загалом реконструюватимуть зелену зону на площі в чотири гектари.

Та все ж люди сподіваються, що потроху почнуть впорядковувати весь масив. Зокрема, звертають увагу на покинуті будівлі навколо, сміття та занедбані території.

Якщо ж повернутися до реконструкції скверу, то завершити роботи планують влітку наступного року.