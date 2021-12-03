Військові оперативного командування “Схід” здали кров для онкохворих дітей

Шостого грудня Україна відзначатиме тридцятиріччя Збройних сил. На відзнаку свята військові здали плазму для онкохворих дітей. Армійці, які щоденно стають на захист нашої країни, приділити частину вільного часу добрій справі. Й взяли участь у благодійному донорському марафоні.

Двадцять п’ять військових оперативного командування “Схід” в один день прийшли здати плазму крові для онкохворих діток. Підполковник Сергій Самчук став донором вперше.

Плазму крові військових спрямують на створення дорогих препаратів, які дозволять легше переносити важкі процедури хіміо- та променевої терапії. Підполковник Андрій Подік знає, як важливе донорство. Й здає кров вже тридцять четвертий раз.

Армійці розповідають, що легко переносять процедуру. Тим більше коли усвідомлюють, на яку гарну справу піде їхня кров.

Від компенсаційних виплат військові відмовились. Перерахували їх на придбання незамінних ліків для онкохворих дітей обласної лікарні. Їх виробляють тільки з донорської плазми. Синтетичних замінників не існує.

Військові кожного дня приходять здавати кров або її компоненти. Стати донором просто. Той, хто не має протипоказань, може звернутися до плазма центру і взяти участь у благодійному марафоні – перерахувати компенсацію за донацію на ліки онкохворим дітям.