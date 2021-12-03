Обмальовують бойові машини, трощать у них вікна, смітять всередині. Волонтери обурені ставленням до експонатів у музеї АТО. Техніка регулярно страждає від рук вандалів. Хто вони? Та чи заслуговують на покарання? Наші кореспонденти зібрали думки перехожих та керівників експозиції.

Військова волонтерка Дар’я вже 7 років допомагає бійцям на сході. Розповідає: на автомобілях, які представлені у вуличній експозиції музею АТО, евакуювали десятки поранених. Ними ж – підвозили провіант, амуніцію, набої. Транспортували і загиблих. Каже, серце кров’ю обливається, коли бачить, на що їх перетворили перехожі.

Пошкоджену у бою техніку добивають на мирній землі вандали: обписують, трощать вікна.

Цинізм зашкалює на експозицій “Солдат та дитина”: хтось відпиляв металеве яблучко із рук дівчинки, яка простягає його бійцеві. Але не все у цьому світі втрачено: люди регулярно кладуть на місце вкраденого свіже яблуко.

Перехожі міркують, чому це могло статися.

У відділі історичного музею, який опікується експозицією – не впевнені, що вандалів варто карати. Адже, переглянувши записи із камер спостереження, встановили: в більшості випадків шкодять підлітки. А в їхньому віці така поведінка – природня. Бувало, їх ловили на гарячому, бувало – знаходили через школи. Але щоразу – обмежувалися профілактичною бесідою.

Додають: усе не обмежується лише підлітковим вандалізмом. Адже під час екскурсій помічають байдужість і з боку вчителів, і батьків. Більше того – самих військових. Згадують цьгорічний інцидент під час святкування Дня захисників та захисниць.

Поряд з бойовими машинами АТО знаходиться радянська експозиція із антивандально заброньованими вікнами, завареними механізмами та символічною міні-огорожею. В музеї кажуть: хочуть змінити ставлення до експонатів а не обмежувати до них доступ. Отож стан техніки – й надалі залишатиметься на совісті людей.