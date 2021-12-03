Ремонт на вулиці Янтарній обіцяють невдовзі завершити

Рух на вулиці Янтарній нарешті буде без заторів! Відсьогодні там відновили ремонтні роботи. За планом – заасфальтувати ділянку, яку нещодавно реконструювали. Скільки на це витратять та коли завершаться роботи?

З великою обережністю пан Генадій рухається відремонтованою ділянкою вулиці Янтарної. Тут після капітального ремонту, каже чоловік, їздити стало набагато важче. Адже якість покриття залишає бажати кращого.

Вже кілька тижнів вулиця Янтарна знов проїзна. Її ремонтували близько місяця. Замінювали комунікації та латали ями. Однак асфальт так і не відновили. Тож зараз ця ділянка наче після бомбардування.

Щебінь, яким засипали дорогу становить справжню небезпеку для автівок, переконують водії.

Якість ремонтних робіт, та ще й таких довготривалих, могла би бути вищою – кажуть мешканці Янтарної. Та попри це люди неймовірно радіють, що нарешті їхні будинки не підтоплює. Бо тут полагодили підземні комунікації.

Але це, заспокоюють у міськраді, не фінал ремонту. За технологією, перший шар покриття мав осісти. На це пішов майже місяць. Відсьогодні роботи на ділянці нарешті відновили.

Ремонт на Янтарній розпочали ще на початку жовтня. Все через аварію на колекторі зливової каналізації. За планом лагодити його мали два тижні, однак роботи затягнулись на місяць. Бо комунікації тут не змінювали вже півстоліття. А ще на роботу впливали природні фактори.

Весь цей час одна з найзавантаженіших магістралей Дніпра була перекритою! Однак підрядникам вдалося зробити чимало.

Наразі на ділянці працює десять будівельників та спецтехніка. Асфальт обіцяють прокласти вже сьогодні.