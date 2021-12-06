Інформація, що рятує життя. Тяжкохворим та літнім жителям Дніпра почали видавати SOS-браслети. Якщо людині раптово стане погано, за допомогою такого аксесуара можна дізнатися про наявні хвороби, медичні протипоказання та контакти близьких людей. Для цього необхідно просканувати QR-код. Як все працює – розкажуть наші кореспонденти.

Фахівчиня центру надання соціальних послуг демонструє, як працює SOS-браслет. Все максимально просто. Просканував код, перейшов за посиланням й за кілька секунд маєш вичерпну інформацію про надання першої допомоги власнику браслета. Сьогодні такий отримує пані Тамара. Жінка надає персональні дані. Кілька хвилин – і аксесуар, здатний врятувати життя, на її руці.

68-річна Тамара Леонідівна – алергік, має ішемічну хворобу серця. Їй вже ставало недобре в транспорті. Тоді все обійшлося, й стороння допомога не знадобилася. Втім, каже, ситуації можуть бути різні, тож такий браслет буде завжди із нею.

Ім’я, вік, група крові, наявні хвороби, схильність до алергічних реакцій, рекомендації для надання першої допомоги, медичні протипоказання та контакти лікарів і родичів. За QR-кодом відкривається доступ до життєво важливої інформації.

Такі браслети вже отримали 600 підопічних соціальних терцентрів Дніпра. Це люди, що мають епілепсію, психічні захворювання, гіпертонію, цукровий діабет та порушення пам’яті. А також особи похилого віку.

Аби отримати SOS-браслет, необхідно звернутися до одного з міських територіальних центрів соціальної підтримки та заповнити анкету. Процес займає до 15 хвилин, активується браслет продовж трьох днів. Доступу до персональних даних у сторонніх немає, вони зберігаються у спеціальному віртуальному сховищі.