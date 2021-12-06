Понад місяць мешканці будинку по Калиновій сидять без газу
Блакитне паливо вимкнули, коли встановлювали лічильники. Однак повернули його не всім. 14 квартир стали заручниками сусідки, яка не дозволяє встановлювати прилад обліку у своїй оселі. Що робити людям та як вирішувати конфлікт – розкаже Софія Куценко.
З великою надією вже вкотре Ніна Олексіївна намагається підпалити конфорку. Але марно, бо газу немає. Його відключили ще місяць тому – коли у будинку встановлювали лічильники. А назад, так і не увімкнули.
Тепер жінці доводиться викручуватися з ситуації. Каже: незручностей через відсутність газопостачання – чимало. Неодноразово пенсіонерка намагалась зв’язатися з сусідкою. Утім, безрезультатно.
Разом з Ніною Олексіївною страждає весь будинок. Всього у цьому будинку понад 80 квартир. У більшості газопостачання відновили ще кілька днів тому. Однак 14 квартир і досі сидять без блакитного палива.
Люди, у прямому сенсі, стали заручниками сусідки. Вона, кажуть місцеві, живе у Києві, сюди приїжджати не збирається. І йти на контакт з газовиками теж. Тож люди годинами готують їжу на електричних плитках.
Вирішувати ситуацію радикально мешканці не планують. Вони все ще сподіваються на розсудливість сусідки.
У Дніпрогазі кажуть: лічильники встановлюють в рамках плану розвитку газорозподільної системи. Згідно з ним, прилади обліку зобов’язані бути у кожній квартирі.
Утім, залишати мешканців без газопостачання через відсутність доступу до однієї з квартир – незаконно, кажуть юристи.
Розв’язувати проблему можна також шляхом відрізання цієї квартири від газових труб. Але без доступу до оселі це також неможливо зробити.