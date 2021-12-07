Перехід на індивідуальне опалення у Дніпрі. Хто залишився без тепла вже цієї зими

Опалювальна реформа стартувала у Дніпрі цьогоріч. Малоповерхові будинки поступово від’єднують від централізованого теплопостачання. Старі котельні, зношені мережі й гігантські платіжки – все це залишиться у минулому. Натомість жителі мають встановити автономні системи обігріву – газові чи електричні. А міська влада їм у цьому допоможе – компенсує витрати. Та чи справді все так райдужно?

Будинки по провулку Василівський майже сторічні. Належать ЖЕПу заводу прокатних валків. Й аварійні від підвалу до даху. Тут провалені стелі, стіни у тріщинах. Підтоплення й гнилі мережі. Оселі, що попали під опалювальну реформу — майже усі такі.

У міськраді кажуть про комфорт, який це рішення принесе мешканцям малоповерхових будівель. Мовляв самі обиратимуть — коли опалювати будинки. Й зможуть економити. Але спершу за автономне опалення доведеться сплатити чималі кошти.

Спершу треба добитися бодай якогось ремонту будинку, каже Павло. А потім шукати гроші на автономне опалення. Рівень витрат — жахає. Чоловік оперує цифрами, що обрахували йому фахівці.

Взагалі то будинок непристосований, щоб опалюватися газом — й Дніпрогаз три роки тому навіть обрізав труби. Для електрики ж треба прокласти принципово інші мережі. Навіщо ж було квапитися й відключати аж ніяк неготові до цього будинки? А щоб люди не розслаблялися – кажуть у житловому департаменті.

Насправді опалювальна реформа назрівала вже давно. І міськрада вирішила перевести на автономку оселі, де більш як 50% мешканців вже самі встановили опаленя А також будинки з котельнями у підвалах, які вважаються небезпечними. Їхні мешканці мають оформити у Теплоенерго документи на відключення.

Централізовано опалювати такі будинки – надто дорого. Також тепловики твердять, що по таких будинках – величезні борги.

ДТЕК Дніпровські електромережі має прийняти 640 з будинків, що переводять на індивідуальне опалення. Там заявили, що розпочали розробку дворічного плану. Й мають вжити заходів щодо зміцнення мереж

У ДТЕК кажуть – ОСББ чи керуючі компанії мають власним коштом підготувати проводку всередині будинків. Й думати про те, що за додаткову потужність мереж доведеться доплатити.

Міськрада обіцяє компенсувати жителям більш як тисячі будинків витратити з переходу на автономне опалення. Мова про виготовлення документації та вартість обладнання. На сьогодні з 123 відключених від тепла будинків документи над відшкодування подали 26 власників квартир.

Суми, про які йдеться, дуже різні, каже пан Грицай.

Ці суми ще не відшкодували. Розглядати документи на компенсацію будуть згодом, коли їх стане більше. Й головне – витрати мають бути передбачені у бюджеті Дніпра на наступний рік.