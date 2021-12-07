Школу номер 130 замінували. Учнів та вчителів вивели на вулицю

Школу номер 130 замінували. Таке повідомлення надійшло сьогодні о 13 годині на “101”. На місце одразу виїхала команда пожежно-рятувальної частини, карета швидкої та поліція. Учнів та педагогів евакуювали на спортивний майданчик поряд із будівлею. Фахівці з собакою-сапером обстежили всю школу і вже о 15 годині повідомили, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Відкрито кримінальне провадження за статтею – свідомо неправдиве повідомлення. Причетних осіб встановлюють. Їм загрожує позбавлення волі від двох до шести років.

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