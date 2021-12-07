Учні школи № 107 пробираються на навчання через купи бруду та багнюки

Не дорога, а випробовування на характер та спритність. Першачки школи номер 107, щодня ходять на навчання ризикуючи, як мінімум, зіпсувати одяг. Бо дорога до знань лежить через пагорб, який після дощу та снігу перетворюється на суцільну багнюку. А у морози, ще й на ковзанку. Батьки неодноразово звертатись і на гарячу лінію міськради, і до свого депутата. Але розв’язання проблеми – не знайшли.

Кожного дня першачки, що прямують з батьками у школу відчувають який важкий шлях до знань…

Наша знімальна група пройшлася шляхом школярів, і переконалася: щоб здолати пагорби потрібно мати не тільки альпіністську вправність, а ще й черевики “кішки” з кігтями, аби не посунутись носом до низу.

Є ще один варіант дістатись школи. Батько першокласниці Аліси веде її нібито упорядкованою дорогою по вулиці Холмогорська. Але тут немає тротуару! Батьки з дітьми ледь розминаються, аби не штовхнути один одного під колеса машин.

І діти, які з радістю починали навчання у першому класі. Поступово втрачають бажання ходити до школи.

У міськраді, у приватній бесіді повідомляють, що обладнати широкий тротуар на Холмогірській неможливо за технічними параметрами. І маленька стежка, якою добираються на навчання школярі, до мерії стосунку не має. Мовляв, ця земля в оренді у забудовника.

Тож поки шукатимуть хто має розв’язати проблему, діти і далі долатимуть тернистий шлях до знань.