У Дніпрі відкрилась кінолабораторія імені Марлена Матуса

07.12.2021 19:05

Розпочала роботу творча лабораторія дитячого кіно імені Марлена Матуса. Дніпро вже другий рік влаштовує такі великі форуми для юних митців. Аби обмінятись творчим досвідом між дитячими студіями України й закордону. Цього разу у конкурсній програмі перегляд анімаційних, ігрових, документальних стрічок 12-ти команд учасників.

Закордонні учасники не змогли приїхати, але надійслали свої роботи до творчої лабораторії.

Це знайомі колективи з якими українські юні митці давно підтримують міцний зв’язок.

Більшість команд прибули з українських міст.

У минулому році цей захід називався фестивалем. Цьогоріч вирішили поглибити процес творчого спілкування та назвати його лабораторією, бо на думку організаторів, дитяче кіно вимагає глибокого вивчення.

Ім’я Марлена Матуса, яке носить фестиваль, а тепер лабораторія, надає додаткової значущості форуму.

Слова Майстра з часом теж набувають нових сенсів.

Журі перегляне всі стрічки, ролики та фільми учасників до 10 грудня. Але вже зараз кожен з маститих режисерів обрав для себе найкращі твори.

Призначення МатусЛабу у цьому році перш за все в навчанні. Майстри влаштовують “інтенсиви” з учасниками.

У реальності процес спілкування проходить легко й без будь-яких наукових термінів. Як протягом майже п’ятдесяти років це відбувалося у дніпровській кіностудії “Веснянка” де й досі продовжується навчання юних режисерів та аніматорів.

Переглянути всі конкусні роботи творчої лабораторії дитячого кіно у Дніпрі можна на спеціально створеному ютюб каналі Матус Фест.

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