У Павлограді встановили 5 мультифункціональних спортивних майданчиків

Здоровий спосіб життя для усіх, хто цього прагне. У Павлограді встановили вже п’ять нових багато функціональних спортивних майданчиків. Займатися фізичними вправами там зручно й цікаво людям будь-якого віку. Активні локації облаштували державним та місцевим коштом. На одній з них своє тренування провели чемпіони-кікбоксери.

У парку Павлограда на міцність та функціональність випробували новенький майданчик професійні спортсмени. Це команда боксерів та кікбоксерів, багато хто з яких досяг значних результатів. Один з них Олександр із красномовним прізвищем.

Хочеться таких майданчиків побільше, у різних куточках міста, кажуть хлопці. Тренування тут в радість.

Спортсмени гаряче рекомендують тренування на таких майданчиках усім, хто підтримує здоровий спосіб життя, або тільки думає над цим. Поряд зі знаряддям – таблички з QR-кодами, які спрямовують на онлайн-платформу, де зібрані відео вправ різного рівня складності.

На майданчиках є гімнастичні бруси, лави, перекладини, «шведські стінки», знаряддя для стрибків. Тут є чим зайнятися й малечі, й підліткам й дорослим. Головне – зберегти все у належному стані.

Спортивну інфраструктуру Дніпропетровщини покращують завдяки двом державним проєктам. Програма Президента «Здорова Україна» спрямована саме на розбудову мультифункціональних спортивних зон. Прикладом, у Павлограді таких вже 5.

Загалом у різних районах Павлограда планують встановити 14 спортивних майданчиків.