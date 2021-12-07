У селищі Покровському капітально відремонтували ліцей

Інтерактивні уроки, мультимедійне обладнання та настільні ігри. Після реконструкції ліцей в селищі Покровське зажив зовсім новим життям. Навчальний заклад змінився до невпізнаваності – його капітально відремонтували вперше за 40 років.

Сучасні меблі, мультимедійне обладнання, а ще – затишна й тепла атмосфера. В оновлених корпусах Покровського ліцею кипить життя. На перервах можна пограти в настільні ігри й теніс. А ще – помалювати на стінах у спеціально облаштованих зонах. Кабінети початкових класів розписані яскравими малюнками. Уроки – інтерактивні.

У ліцеї стильно оздобили класи, коридори, актову й спортивну зали. У головному корпусі професійно обладнані навчальні кабінети хімії, фізики, математики, біології, географії. Тут сучасні меблі та 24 нових мультимедійних комплекси. В актовій залі – нове музичне обладнання.

Будівлю ліцею привели до ладу комплексно – ззовні і всередині. Навчальний заклад реконструювали вперше за понад 40 років.

Реконструювали ліцей за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво».

В опорному освітньому закладі в Покровському навчається 760 учнів. Разом із двома філіями – 860.