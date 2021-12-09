У Дніпрі вже 8 років працює соціальний гуртожиток

За цей час ним скористалися близько 100 людей. Це колишні вихованці дитячих будинків та інтернатів, які після закінчення опинились без житла. Нещодавно в гуртожитку зробили ще й дві кімнати для жінок з дітьми, які потрапили в скрутні обставини.

Ксенія студентка хіміко-технологічного університету. Але мріє стати фітнес-тренеркою. Дівчина вчиться, отримує стипендію, іноді підробляє. Дохід невеликий, тож соціальний гуртожиток добряче виручає.

Роману 22, і він вже два роки так само мешкає тут, бо свого житла немає. Таких як Ксенія і Роман в гуртожитку близько тридцяти. Їм від 15 до 23 років.

У гуртожитку свої правила, дисципліна та режим. Є в гуртожитку психолог та соціальні працівники, які здебільшого стають хлопцям та дівчатам друзями. Часто допомагають і знайти роботу.

Нещодавно закупили нові меблі, переважно ліжка, бо старі за вісім років зносились. Обладнали й дві кімнати для мам з дітьми. Які можуть тут проживати після соціального центру “Мамине щастя”.

Тут жінки, що опинились в скрутних життєвих обставинах, можуть жити, доки не встануть на ноги. До речі, в гуртожитку також допомагають з влаштуванням дитини до дитячого садочка.