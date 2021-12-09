В обласній адміністрації вшанували ветеранів-ліквідаторів

14 грудня 1986-го остаточно накрили саркофагом четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. І відтоді цього дня вшановують ліквідаторів тієї страшної аварії. В обласній адміністрації сьогодні зустрілися з цими відважними людьми. Подробиці дивіться далі.

Чорнобильці кажуть – є дві особливі дати. Перша – день рокового вибуху 26 квітня 1986 року. І ще одна – то 14 грудня. Тоді накрили саркофагом четвертий енергоблок Чорнобильської

атомної електростанції.

Олег Геращенко розповідає, що з 204 дніпровських ліквідаторів з якими він був у зоні відчуження, вже немає серед живих 90. Багато хто з них пішов з життя зовсім молодими.

Ліквідатор-чорнобилець Олександр Железняков проводив радіаційну розвідку на даху третього енергоблока АЕС. Він був серед тих відчайдухів, які скидали з даху реактора шматки радіоактивного графіту.

Ветерани-ліквідатори, яких запросили до обласної адміністрації – лідери місцевого руху чорнобильців. Їм вручили пам’ятні подарунки та грамоти. НЕ забули також про вдів загиблих. Окрім вшанування, з ліквідаторами провели круглий стіл й обговорили проблемні питання.

Загалом на Дніпропетровщині проживають 18 тисяч тих, хто був у зоні відчуження.