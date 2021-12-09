До кампанії проти насильства відбулася акція “Вмій протистояти”

Мобільний телефон, розбитий об голову; недопалки від цигарок, які змушували їсти; модель таксі, на якому обіцяли відвести в інтернат. Такі експонати принесли із собою учасники інтерактивної виставки “Вмій протистояти”. До завершення всеукраїнської кампанії проти насильства, у Дніпрі пройшла незвична акція. Жителі міста розповіли про домашнє знущання учасниками або свідками якого були особисто. Приголомшливі історії почула наша Валерія Бовша.

У руках у Марини один з численних доказів знущань з неї. Історію цієї жінки навесні обговорювало все місто. Протягом двох років співмешканець принижував Марину, бив, погрожував фізичною розправою – їй та її доньці-підлітку. Вона десятки разів зверталася до поліції, але там так і не допомогли. Одного разу їй довелося захищати себе з ножем. Тепер жінку судять за статтею “умисне вбивство”.

Своєю приголомшливою історією Марина поділилася на інтерактивній виставці “Вмій протистояти”, а розтрощений мобільний став одним з її експонатів. Мріє, аби жодній людині не довелося пройти крізь таке ж пекло. Та водночас переконана: терпіти домашнє насильство не можна.

Психологиня Наталія Валовська на виставці із пакетом з недопалками та історією однієї з клієнток. За допомогою до фахівчині звернулась жінка, яка цілих 15 років терпіла побиття чоловіка. Терпець увірвався, коли той почав гасити об неї цигарки. А потім змушував їх їсти.

Психологиня каже: нерідко люди терплять насилля та не розуміють, що таке життя не є нормою. І тут допоможе лише уважність та підтримка людей навколо. Фахівчиня твердить: коли відбувається домашнє насильство, від нього страждають всі члени родини.

Про психологічне насилля над дітьми під час заходу говорила керівниця мережі протидії домашньому насильству “Пані патронеса”. Її внесок в експозицію – модель автівки-таксі. Одного разу вони з чоловіком лякали свого сина тим, що приїде машина і забере його в інтернат. Саме таку автівку тоді й уявляв маленький хлопчик. Експертка каже: вони вже давно усвідомили свою помилку. Однак таке можна часто зустріти.

Учасники заходу ділилися історіями про домашнє насильство, а потім – записували. Прочитати їх зможуть підопічні нового денного центру для постраждалих від насилля, який планують відкрити у Дніпрі на початку наступного року. Адже для людини, яка опинилася в такій ситуації, вкрай важливо розуміти, що вона не єдина проходить цей жах. Якщо ж вам потрібна допомога – на екрані номер мережі “Пані патронеса”, яка підтримує жінок і дітей, постраждалих від домашнього насильства.

099 632 7701

ПАНІ ПАТРОНЕСА