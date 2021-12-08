У згорілій на центральному проспекті машині знайшли зброю

Вибух в центрі Дніпра. Близько 9-ї ранку на проспекті Дмитра Яворницького, 25 рвонула припаркована автівка. Вибух був не надто сильним, однак очевидці повідомляють, що чули хлопки в середині автівки.

Згодом правоохоронці ще й знайшли в згорілій машині автомат. Рух проспектом перекрили, утворився величезний затор. Майже цілий день працівники поліції та СБУ перебували на місці події. Однак офіційні коментарі пообіцяли надати лише завтра. Олена Городецька розкаже більше.

Припаркована машина за всіма правилами стола на проспекті Яворницького. Близько 9-ї ранку стався вибух. Його чули й жителі будинку, й ті, хто працює тут в офісах.

Вибух стався поряд із будинком №25 на проспекті Яворницького. За словами свідків, він був не надто потужним, принаймні, скло у вікнах не пошкодилось.

На місце вибуху приїхали рятувальники й криміналісти. Фахівці Служби безпеки України теж долучились до розслідування. Поки спеціалісти аналізували речові докази та вивчали місце події, свідки розповідали про свої спостереження. Кажуть, на цьому перехресті регулярно трапляються якісь негаразди.

У багажнику згорілої автівки знайшли автомат. Причини вибуху поки не коментують ані поліція, ані СБУ. Обіцяють найближчим часом надати офіційну інформацію. Ми стежимо за ситуацією, більше розкажемо у найближчих випусках новин.