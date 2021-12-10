Від коронавірусу щеплена майже половина населення Дніпропетровщини

В Україні показник вакцинованих від коронавірусу хоча б однією дозою наближається до 50%. Майже половина населення щепилась і на Дніпропетровщині. Втім для колективного імунітету має бути як мінімум 70%. У цілому ситуація з COVID-19 в країні стабілізувалась. Але на порозі нова загроза – мутований штам Омікрон. Детальніше – далі.

Поки на Дніпропетровщині спостерігається позитивна динаміка. За добу виявили 742 нові випадки COVID-19. Одужалих вдвічі більше.

Активних хворих в області на сьогодні 10 тисяч. Дві тисячі – перебувають в стаціонарах.

Хоча в цілому вакцинальна кампанія в нашій області проходить добре. Хоча б однією дозою імунізувалась половина населення. Але цього недостатньо, аби з’явився колективний імунітет, кажуть медики. На Дніпропетровщині продовжують працювати всі центри та кабінети щеплення, а також мобільні бригади.

В МОЗ прокоментували, як можна буде отримати тисячу гривень за повну вакцинацію. На цю ініціативу з державного бюджету України виділили 11 мільярдів гривень.