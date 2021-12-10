Торговельні мережі встановили ціни на поліетиленові пакети від 1 до 12 копійок

10.12.2021 18:27

Сьогодні перший день коли поліетиленові пакети під забороною. Принаймні їх безплатний розповсюдження. Дніпровські торговельні мережі по різному відреагували на нововведення. І встановили ціни від 1 до 12 копійок за кульок. Олена Городецька відправилась у рейд. І з’ясувала, наскільки мешканці міста готові відмовитись від славнозвісних “маєчок”.

Перший день дії закону про заборону безплатно розповсюджувати надтонкі пластикові пакети вийшов різноманітним. Торговельні мережі встановили ціну на свій розсуд, бо відповідного розпорядження про вартість так званих “кульочків” від кабміну не було.

У мережі магазинів АТБ “маєчки” вартують 12 копійок. Надтонкий пакет без ручок обійдеться покупцям у 9. Мешканці Дніпра по різному сприймають нововведення.

Покупцям мережі Магазинів VARUS пакети обійдуться у копійку, в буквальному сенсі слова. А ось у магазинах “Сільпо” вартість пакетів у чеках зовсім не зазначають.

Більшість покупців вже перейшли на власні торбинки багаторазового використання і з розумінням ставляться до відсутності безкоштовних “маєчок”.

А вже 1 січня 2023 року будь-які пластикові пакети: на території України будуть заборонені. На порушників чекають штрафи. Під дію закону не підпадають пакети для фасування круп та пакування м’яса і риби.

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11 телеканал, Дніпро

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