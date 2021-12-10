Жінка без документів вже рік живе у центрі для безпритульних

Вона є, але за жодними документами її не існує. Жінка, яка назвала себе Галиною Івановою, вже рік живе у міському центрі для безпритульних. Паспорт згорів у пожежі, в якій загинув і її чоловік. Людей, які могли б підтвердити особу пані Галини, не знайшли. І наразі, згідно з українським законодавством, способу повернути жінці право на ім’я – немає. Наші кореспонденти шукали вихід із глухого кута.

Ця історія почалась банально. Соціальні служби доправили жінку з вулиці до центру безхатніх людей, що на житловому масиві Перемога-6. Вона назвала себе Галиною Анатоліївною Івановою. Довелось повірити на слово, бо документів вона не мала.

Вона працювала кам’янщицею. Мала грамоти, про що свідчить запис у трудовій. А потім, зустріла своє кохання. Багато років жила у чоловіка, який її забезпечував, тому не навчалася і не працювала офіційно. Родичів немає. Усе життя віддала одній людині. Яка загинула в пожежі, де згоріли й всі документи пані Галини.

Паспорт жінка мала, за її словами ще радянського зразка. А це значно ускладнює відновлення посвідчення громадянина України.

Жінка народилась в Росії, у Брянську. Що теж додає перешкод у відновленні документів.

Однак розв’язати проблему все ж можливо, запевняють у Дніпровському центрі безоплатної правової допомоги. До цього на жінку чекає копітка праця зі збору свідчень та сплата судового збору, у сумі – 454 гривні.

Для Галини Іванівни сума у 454 гривні непідйомна, вона не має жодних коштів. Але у центрі соціальної допомоги, що на Лоцманській, не втрачають надії.

Редакція 11 телеканалу переймається долею жінки й відшукує законні можливості повернути їй ім’я.