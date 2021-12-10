Чекають на трамвай посеред проїжджої частини! Автовласники обурені поведінкою пішоходів на проспекті Богдана Хмельницького. Мовляв, ті регулярно порушують ПДР, походжаючи між рядами автівок. А все тому, що поряд з рейками – немає трамвайної зупинки. Чи планується її встановлення тут та на інших локаціях. Наш Владислав Авдієнко проїхався містом і виявив не одну таку проблемну зону.

Ранкова година пік, перетин проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Титова. Люди поспішають на трамваї №№ 12 та 16. Але, от халепа, знак зупинки над рейками є, а її самої – немає. Поряд з колією – жодного острівця безпеки. Та пасажирів це не спиняє. Вони долають багатосмугову жваву дорогу поза переходом й чекають трамвай – увага! – на проїжджій частині.

Артем розповідає: щодня їздить на роботу проспектом Богдана Хмельницького і кожного разу оминає тих, хто чекає трамвай на дорозі. Одного разу ледь не збив там жінку з дитиною!

Пішоходи-порушники виправдовуються.

І така проблемна локація в місті – далеко не єдина, кажуть пасажири. Платформами не обладнані трамвайні зупинки по проспекту Богдана Хмельницького від Титова до житломасиву 12-й Квартал, на вулицях Чернишевського та Шмідта. Ось, на зупинці Центральний ринок люди ризикують потрапити під колеса.

А от на перетині проспектів Яворницького та вулиці Шмідта є такий собі острівець для пасажирів трамваю. Але чи безпечно це, коли в сантиметрах від тебе зупиняється багатотонний вагон?

То чому б не встановити платформи усюди, де трамвайна колія знаходиться посеред дороги? В департаменті транспорту відповідають: на ці роботи потрібна кругленька сума. Її воліють не виривати з бюджету міста, а взяти в кредит – у Європейському інвестиційному банку. Вже узгодили усі місця з поліцією та підготували документи. Чекають лише на рішення партнерів.

До речі, на проблемних ділянках передбачено не тільки облаштування платформ, а й реконструкція переїздів, освітлення на пішохідних переходах, встановлення світлофорів, відбійників та навіть прокладення велодоріжок. Усе це входить до масштабного проєкту кредитування Road Safety вартістю в 35 мільйонів євро.

Укласти контракт дуже сподіваються протягом року. Тим часом у патрульній поліції нагадують прості правила дорожнього руху: за відсутності зупинки чекати трамвай пішоходи мають на тротуарі. І лише після того, як він зупиниться та відкриє двері – можуть сідати. Відповідальними мають бути й водії.

За порушення передбачено штраф – 340 гривень для водіїв та 255 – для пішоходів. Додають: лікування або ремонт авто у випадку ДТП обійдеться значно дорожче.