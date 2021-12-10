Автовласники обурені поведінкою пішоходів на проспекті Богдана Хмельницького
Чекають на трамвай посеред проїжджої частини! Автовласники обурені поведінкою пішоходів на проспекті Богдана Хмельницького. Мовляв, ті регулярно порушують ПДР, походжаючи між рядами автівок. А все тому, що поряд з рейками – немає трамвайної зупинки. Чи планується її встановлення тут та на інших локаціях. Наш Владислав Авдієнко проїхався містом і виявив не одну таку проблемну зону.
Ранкова година пік, перетин проспекту Богдана Хмельницького та вулиці Титова. Люди поспішають на трамваї №№ 12 та 16. Але, от халепа, знак зупинки над рейками є, а її самої – немає. Поряд з колією – жодного острівця безпеки. Та пасажирів це не спиняє. Вони долають багатосмугову жваву дорогу поза переходом й чекають трамвай – увага! – на проїжджій частині.
Артем розповідає: щодня їздить на роботу проспектом Богдана Хмельницького і кожного разу оминає тих, хто чекає трамвай на дорозі. Одного разу ледь не збив там жінку з дитиною!
Пішоходи-порушники виправдовуються.
І така проблемна локація в місті – далеко не єдина, кажуть пасажири. Платформами не обладнані трамвайні зупинки по проспекту Богдана Хмельницького від Титова до житломасиву 12-й Квартал, на вулицях Чернишевського та Шмідта. Ось, на зупинці Центральний ринок люди ризикують потрапити під колеса.
А от на перетині проспектів Яворницького та вулиці Шмідта є такий собі острівець для пасажирів трамваю. Але чи безпечно це, коли в сантиметрах від тебе зупиняється багатотонний вагон?
То чому б не встановити платформи усюди, де трамвайна колія знаходиться посеред дороги? В департаменті транспорту відповідають: на ці роботи потрібна кругленька сума. Її воліють не виривати з бюджету міста, а взяти в кредит – у Європейському інвестиційному банку. Вже узгодили усі місця з поліцією та підготували документи. Чекають лише на рішення партнерів.
До речі, на проблемних ділянках передбачено не тільки облаштування платформ, а й реконструкція переїздів, освітлення на пішохідних переходах, встановлення світлофорів, відбійників та навіть прокладення велодоріжок. Усе це входить до масштабного проєкту кредитування Road Safety вартістю в 35 мільйонів євро.
Укласти контракт дуже сподіваються протягом року. Тим часом у патрульній поліції нагадують прості правила дорожнього руху: за відсутності зупинки чекати трамвай пішоходи мають на тротуарі. І лише після того, як він зупиниться та відкриє двері – можуть сідати. Відповідальними мають бути й водії.
За порушення передбачено штраф – 340 гривень для водіїв та 255 – для пішоходів. Додають: лікування або ремонт авто у випадку ДТП обійдеться значно дорожче.