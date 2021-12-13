Працівників ЦНАПів Дніпропетровщини вчать надавати першу допомогу

13.12.2021 18:17

Навчають надавати першу допомогу при травмах та зупинці серця. В області проводять тренінги для персоналу центрів адміністративних послуг. Уже успішно опанували курс та отримали сертифікати робітники ЦНАП Новомосковського району.

Тренінг одноденний, але програма – насичена. Спочатку – теорія, після – практика. Працюють невеличкими групами під керівництвом тренерів. Наставники моделюють різні ситуації, які можуть статися у реальному житті. Наприклад, у відвідувача зупинилося серце, стався приступ астми чи епілепсії. Як діяти у таких випадках? Що саме казати диспетчеру «швидкої»? Чим допомогти постраждалому до приїзду медиків?

Слухачі курсу перевтілюються у ролі диспетчера, рятувальника, помічника. За постраждалого – манекен. На ньому відпрацьовують усі практичні навички. Цей курс, кажуть учасники, дуже цікавий та корисний. Адже у їхній роботі іноді трапляються непередбачувані ситуації.

Після курсу учасники складають іспит і отримують сертифікати міжнародного зразка: від Американської колегії хірургів та Європейської ради реанімації.

Такі тренінги влаштували для працівників усіх ЦНАП області. Окрім Новомосковська, вони пройдуть також у Дніпрі, Кам’янському, Нікополі, Павлограді, Кривому Розі, Синельниковому. Загалом надавати першу домедичну допомогу навчать понад двісті адміністраторів.

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