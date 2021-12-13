У Кам’янському здорожчав проїзд у громадському транспорті. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради через звернення перевізників. А вони просили переглянути тарифи у зв’язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. Йдеться також про збільшення мінімальної зарплатні персоналу. Відтепер ціни на проїзд в автотранспорті Кам’янського коливатимуться від восьми з половиною до 10 гривень. З 4 до 6 гривень збільшилася й вартість перевезення пасажирів у трамваях.

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