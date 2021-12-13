У Кам’янському здорожчав проїзд у громадському транспорті

13.12.2021 18:22

У Кам’янському здорожчав проїзд у громадському транспорті. Таке рішення прийняв виконавчий комітет міської ради через звернення перевізників. А вони просили переглянути тарифи у зв’язку з подорожчанням паливно-мастильних матеріалів. Йдеться також про збільшення мінімальної зарплатні персоналу. Відтепер ціни на проїзд в автотранспорті Кам’янського коливатимуться від восьми з половиною до 10 гривень. З 4 до 6 гривень збільшилася й вартість перевезення пасажирів у трамваях.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

У Дніпрі запрацювала “Фабрика Святого Миколая”

13.12.2021 18:28

Працівників ЦНАПів Дніпропетровщини вчать надавати першу допомогу

13.12.2021 18:17

На п’яти житломасивах лівого берегу Дніпра відкрились майданчики для воркауту

13.12.2021 18:05

У лікарнях Дніпра замінюють ліфти

13.12.2021 17:55

Як оформити тисячу гривень за вакцинацію

13.12.2021 17:48

Автовласники обурені поведінкою пішоходів на проспекті Богдана Хмельницького

10.12.2021 18:36
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com