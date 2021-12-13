На п’яти житломасивах лівого берегу Дніпра відкрились майданчики для воркауту

Відтепер жителі Самарського та Індустріального районів можуть займатися фізкультурою та спортом на сучасних мультифункціональних комплексах. За ініціативою народного депутата Дмитра Кисилевського, перші тренування відбулися за участі національних рекордсменів, переможців всеукраїнських та міжнародних турнірів з воркауту.

На лівому березі Дніпра одразу на 5 житлових масивах відкрилися майданчики для занять воркаутом. Це стало можливим завдяки ініціативі Дмитра Кисилевського, який активно відстоював, аби такі сучасні комплекси, по програмі Президента України, з’явилися на лівобережжі Дніпра.

Ось так, зі звичайного смартфону обираєш вид занять і навантаження, а ще персонального тренера.

Тут, на проспекті Слобожанському, 125, перші тренування проводять національні рекордсмени, переможці міжнародних турнірів. 13-річний Микита мріє бути серед них. Заради мети готовий тренуватися кожну вільну хвилину.

А це ще один з п’яти новеньких вуличних комплексів, що відкрилися у Дніпрі у минулі вихідні. Він розміщений на Калиновій, 90.

Проспект Слобожанський, Калинова, Лівобережний 3, Північний, Придніпровськ – цього року з ініціативи народного депутата Дмитра Кисилевського на лівому березі Дніпра уже з’явиться 15 таких мультифункціональних комплексів.

Жителі Лівобережжя давно не бачили таких позитивних змін!