Як оформити тисячу гривень за вакцинацію? Нагадаємо, виплати мають стартувати вже 19-го грудня. Кошти обіцяли спрямувати на віртуальні картки. Наш Владислав Авдієнко спробував створити собі таку та розпитав експертів, чи можна буде отримати гроші на руки.

У Мінцифри нагадують: аби отримати 1000 гривень від держави, ви маєте бути громадЯнином України старшим за 18 років, мати 2 щеплення та зелений сертифікат у застосунку “ДІЯ”. Нараховувати кошти будуть на віртуальну картку, яку треба оформити в одному з банків-партнерів.

Для цього у вашому банківському додатку оберіть пункт Е-Підтримка і вже в ньому тиснете “Відкрити картку”. Тут вам ще раз нагадають, на що можна буде витратити вашу ковідну тисячу. Тиснемо відкрити, активувати. Готово! Гроші надійдуть тільки-но стартує державна програма.

До програми вже доєдналися шість банків: Моно, Альфа, А-Банк, ПриватБанк, Укргазбанк, Ощадбанк. Згодом список має поповнитися. Увага, відкрити віртуальну картку для отримання грошей замало. Після цього треба спрямувати заявку на зарахування коштів у застосунку “ДІЯ”.

Наразі у ДІЇ триває бета-тест. Опція буде доступна для широкого загалу тільки з 19-го грудня. Деякі банки не згадують про це у своїх розсилках та пропонують отримати фіндопомогу якомога скоріше.

Витратити ковідну тисячу можна буде на похід в кінотеатр, театр, музей, спортзал, купівлю книжок, залізничних або авіаквитків в межах України. Витратити гроші на щось інше буде майже неможливо, кажуть фахівці. Бо віртуальні картки прийматимуть лише термінали, що запрограмовані на обрані галузі торгівлі. Втім лазівки все ж є.

В облдержадміністрації заявляють: з особливо підприємливими закладами боротимуться: перевірять підозрілі транзакції.

Й, схоже, така ідея дніпрянам до душі.

Аби отримати гроші цьогоріч, в Мінцифри радять подати заявку до 29 грудня. Втім, додають: допомоги вистачить на всіх. Також ви вільні самі вирішувати, на скільки частин розбити суму.

На жаль, отримати тисячу за вакцинацію поки можна виключно в “Дії”. Інші механізми наразі розробляють.