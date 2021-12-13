У лікарнях Дніпра замінюють ліфти

Комфортний простір для медиків та пацієнтів. В лікарнях Дніпра встановлюють ліфти. Це сучасні підйомники з врахуванням вимог безбар’єрності. Подекуди їх замінили вперше за півстоліття. А є й такі заклади, де ліфт взагалі з’явився вперше.

У пологовому будинку номер один встановили не лише новий ліфт із широкими дверима, а й відремонтували шахту. Старий підйомник відпрацював тут понад півстоліття.

Встановлення нового ліфту коштувало мільйон вісімсот тисяч гривень. Аби оцінити виконані роботи, до пологового будинку завітав міський голова. Та проїхався на підйомнику.

Підйомник повністю автоматичний, гарно освітлений та легкий у використанні. Встановили ліфт і у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Причому вперше.

Амбулаторія обслуговує 17 тисяч населення. Тепер переміщуватися закладом стало зручніше і пацієнтам, і лікарям.

Цей ліфт обійшовся місту у понад мільйон гривень. Також коштом НСЗУ відремонтували вхід до лікарні та облаштували доступні санвузли. Загалом цьогоріч коштом міста, а це понад 12 мільйонів гривень, встановили 7 ліфтів в різних медичних закладах Дніпра.

У наступному році на встановлення та ремонт ліфтів у лікарнях передбачено понад 23 мільйони гривень.