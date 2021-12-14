Батьки продегустували страви з нового шкільного меню

Збільшені порції, більш різноманітний раціон, щодня фрукти, овочі та молочні вироби. Від 1 січня школярів годуватимуть по-новому. Зі шкільного меню виключили сосиски та ковбаси, обмежили сіль, цукор та рослинні жири. Страви переважно тушковані та запечені. Побачити й оцінити новий підхід до харчування дітей до однієї зі шкіл Дніпра запросили чи не найвимогливіших критиків – батьків учнів. Чи сподобались їм нові страви – Юлія Кочет дізнавалася.

Салати, каші, котлети, цілозерновий хліб. Це – приблизне нове меню, яке має з’явитися у школах з нового року. Його презентували батькам дніпровських учнів. В ньому мінімум цукру, солі, рослинних жирів, картоплі, ніяких сосисок, напівфабрикатів та консервованих овочів. Натомість буде більше сезонних овочів, фруктів, м’яса, бобових та кисломолочних продуктів. Аби батьки розуміли про що йде мова – їм пропонують порівняти стару і нову порції.

Школярі харчуватимуться по-різному. Замість стандартного для всіх обіду – буде порція із калорійністю для певного віку. У меню також соки, але без цукру та підсолоджувачів. А ще діти смакуватимуть сухофрукти, насіння, горіхи. Тепер, головне, аби новації припали до смаку дітям.

Батьки, яких запросили на дегустацію, уважно вивчають нові страви. Куштують та діляться враженнями. Зазначимо, батьки оцінили не лише смак. А й розмір страв. Кажуть, тепер діти точно не будуть голодними.

Нові страви у шкільних їдальнях мають з’явитися вже з 1-го січня 2022 року.