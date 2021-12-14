Мешканців Кам’янського закликають більше їздити трамваями

У Кам’янському здорожчав проїзд у міському транспорті. Але мешканцям пропонують зекономити й більше користуватися трамваями. Де вартість перевезення значно нижча, у порівнянні з автобусами. В комунальному підприємстві Кам’янського розповіли, які ще варіанти дієвої економії існують. І пояснили чому ж зросли ціни на транспорті.

Від 9 грудня в Кам’янському проїзд у громадському транспорті, включно і з електротранспортом, здорожчав. На сьогодні вартість проїзду у трамваях Кам’янського найнижча. Якщо в інших містах України вона стартує від 8 гривень. То тут трамваї залишаються найбільш бюджетним транспортом – квиток коштує 6 гривень.

В комунальному підприємстві прорахували, якщо людина дістається роботи двома трамвайними маршрутами, то можна добряче зекономити, купуючи проїзний квиток. Придбати його радять наприкінці поточного місяця, щоб вже наступного користуватися бюджетним варіантом оплати.

На підприємстві проводять постійний моніторинг. За підрахунками, за день трамваями міста користуються майже 12 тисяч пасажирів. Після впровадження нової вартості проїзду у маршрутках, помітили, що пасажиропотік у трамваях збільшився.

Зараз по чотирьох маршрутах міста курсує 23 вагони. У резерві залишаються ще 7. Комунальні перевізники впевненні, що популярність трамваїв обумовлена зручними маршрутами, стабільним графіком та легкістю сплати.