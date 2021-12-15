Мешканці Підгородного просять встановити на небезпечній ділянці світлофор

Бігають навпростець через шість смуг швидкісної траси й неодноразово потрапляли під машини. Мешканці Підгородного змушені ризикувати життям, аби перейти дорогу. Бо до найближчої “зебри” – близько двох кілометрів. У чому складність встановити на цій ділянці світлофор? Софія Куценко з’ясовувала.

Магістраль аж у шість смуг з суцільною огорожею посередині. Так виглядає оновлена дорога на Донецьк. Проходить вона повз Підгороднє. Мешканцям якого доводиться йти кілька кілометрів до найближчої зебри, аби перейти шосе.

Тих, хто користується обладнаним, але дуже далеким переходом – тут одиниці. Майже усі місцеві перетинають швидкісну дорогу навпростець, ризикуючи життям. Пані Валентині, наприклад, щодня доводиться випробовувати власну вдачу.

Але перейти шосе вдало щастить далеко не всім. Лише минулого тижня на цій ділянці збили трьох пішоходів. Трафік тут шалений. Автомобілі їздять зі швидкістю щонайменше 100 кілометрів на годину. А увечері траса навіть не підсвічується.

Пішохідного переходу на цій ділянці немає. Однак раніше у розділювальній огорожі були проходи. Зараз же людям доводиться ще й перелізати через суцільний металевий паркан. Бо це найближчий шлях, яким можна дістатися маршрутних зупинок, супермаркету та поліклініки. Кажуть: пішохідний перехід тут життєво необхідний.

Мешканці Підгородного неодноразово зверталися до різних інстанцій з проханням облаштувати перехід. Однак досі їм так і не допомогли. Як варіант, люди можуть звернутися з відповідною заявою до обласної патрульної поліції.

А от в обласній Службі автомобільних доріг кажуть: ця ділянка дороги знаходиться за адміністративними межами селища. Через це встановити світлофор неможливо.

За облаштування світлофору візьмуться, якщо будуть перенесені межі населеного пункту, кажуть в Службі автомобільних доріг. Інший варіант – звести тут надземний перехід, який коштуватиме не менше тридцяти мільйонів гривень. Та чи візьмуться за це – невідомо.