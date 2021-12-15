У Дніпрі перевіряли придатність бомбосховищ

15.12.2021 18:51

Вони мають бути в усіх містах в достатній кількості й в належному стані. Мова про сховища та укриття на випадок, наприклад, повномасштабного наступу з боку Росії, про який останнім часом часто говорять. Чи придатні бомбосховища для використання – сьогодні перевіряли у Дніпрі.

Коксохімічний завод. Робота триває у декілька змін. У випадку небезпеки, всі працівники мають укритись у бомбосховищі. Тут воно ще з шістдесятих років. Але збереглось в належному стані. Укриття може вмістити до трьох сотень людей. Воно обладнане фільтро-вентиляційною системою.

Якщо вимкнеться електрика, тут є дизельний генератор. В наявності також великий запас води.

Також передбачені санвузли, причому окремо для жінок та чоловіків. Є ліжка, пледи, ліки, протипожежні засоби. І таких укриттів на заводі декілька. Але так ретельно обладнанні бомбосховища лише на великих підприємствах. Для пересічних громадян, яких сирена застала на вулиці, укриттям можуть слугувати споруди подвійного призначення. Це підземні паркування, переходи та школи.

Подекуди таким укриттям можуть служити підвали багатоповерхівок та приватного сектора. Станції метро – ще один прихисток для укриття. В Дніпрі їх шість.

Всього в Дніпропетровській області трохи більше півтори тисячі сховищ. В належному стані далеко не всі. Виділити фінансування на приведення в належний стан сховища обіцяють вже наступного року.

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