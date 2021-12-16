Там вируватиме спорт! У Марганці оновлюють стадіон школи №7. Усе за найсучаснішими стандартами. Буде два футбольних поля, волейбольно-баскетбольний і тенісний майданчики. А ще бігові доріжки та зона воркауту. Докладніше про хід робіт – далі в сюжеті.

Марганець, школа номер 7. Раніше на цьому місці фактично був пустир – футбольне поле було занедбаним та небезпечним – згадують учні.

Й от, нарешті, поряд зі школою тут з’являться два нових футбольних поля: велике та мале. Покриття на них буде штучне з системою для відведення води, отож грати можна навіть після дощу. А ще поставлять чотири глядацькі трибуни на 80 місць і лави для запасних гравців.

По периметру стадіону проходитиме легкоатлетичний трек на 4 доріжки. Найменшим дітям облаштують ігровий майданчик. Старшим – зону воркауту. Буде й окрема локація для настільного тенісу та волейбольно-баскетбольний майданчик. Усе – із яскравим освітленням: займатися можна навіть ввечері.

В облдержадміністрації наголошують – розбудова сучасних спортивних об’єктів – один із пріоритетних напрямків роботи. Особливо, поряд зі школами.

Займатися на новому стадіоні зможуть понад 300 учнів школи. Роботи проводять в рамках програми президента України “Велике будівництво”.