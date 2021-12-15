Кореспонденти 11 каналу вирушили у перший рейс нового потягу Маріуполь-Рахів

До Карпат – на 5 годин швидше! Укрзалізниця запустила новий потяг Маріуполь-Рахів, яким мешканці Дніпра можуть дістатися Буковелю усього за 17 годин та з небаченим раніше комфортом. Експрес укомплектовано абсолютно новими вагонами українського виробництва. Наші кореспонденти вирушили у перший рейс та готові поділитися враженнями. Дивимось!

В Укрзалізниці показують переваги нових вагонів: у коридорах, задля безпеки пасажирів та збереження їхніх речей, встановлені камери. Записи зберігаються до 7 днів. А двері в купе мають аж три ступені захисту: замок, традиційна замичка та навіть сигналізація!

Тепер про комфорт: у кожному купе є індикація зайнятості вбиралень та декілька рівнів освітлення. Нові ролети на вікнах рухаються значно легше, ніж старі шторки. А вікна – відкриваються у всіх купе. Столик – з приємного на дотик матеріалу, на ньому з’явилися підстаканники-непроливайки.

Чи не найголовніше в далекій дорозі – кожен пасажир нового потягу має свою розетку та 2 USB-порти. Як на нижніх, так і на верхніх місцях. Полиці ж стали на 6 сантиметрів ширші. Відтак спати значно комфортніше.

І ще одна приємна дрібничка: просто на столику є QR-код, перейшовши за яким – ніколи не здогадаєтеся – потрапляєш на сторінку мобільного застосунку – онлайн-бібліотеки. Таким чином Укрзалізниця пропонує пасажирам інтелектуально розважити себе в дорозі.

Пасажири першого рейсу – вражені та горді за державу. Адже такі вагони зійшли з конвеєра Крюківського вагонобудівного заводу.

Новий маршрут – найдовший в Україні – понад 1800 кілометрів. Потяг прямує крізь 7 областей: сполучає Маріуполь, Запоріжжя, Дніпро, Білу Церкву, Львів, Івано-Франківськ та низку гірськолижних курортів у Карпатах. Головне – жодних пересадок, радіє дніпрянин Ігор.

Татарів – одна зі станцій, куди прибуває новий потяг. Вона найближча до Буковелю. Доїхати сюди з Дніпра вартуватиме – 309 гривень плацкартом та 803 – у купе. Нещодавно Укрзалізниця її відреставрувала у співпраці з адміністрацією курорту.

Також на станції – передбачили майданчик для маршруток. Укрзалізниця передає інформацію про кількість пасажирів, а Буковель – забезпечує трансфер.

В Укрзалізниці додають: на перший рейс потягу Маріуполь-Рахів розкупили 90% квитків. Популярні й інші сполучення – щодня на станцію Татарів прибуває 8 потягів з усієї України. Ще до початку сезону – пасажирів у 2,5 разі більше, аніж торік. Отож, аби вдовольнити попит, планують цьогоріч запустити “Буковельський експрес” зі Львова.