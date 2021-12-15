Завершився регіональний етап з мехатроніки міжнародного конкурсу World Skills

В Україні відбувся регіональний відбірковий тур з мехатроніки, яка є однією з компетенцій відомого міжнародного конкурсу World Skills. Вже четвертий рік поспіль головним партнером компетенції мехатроніка виступає українська промислова компанія ІНТЕРПАЙП. Як проходили змагання – дивіться далі.

Україна долучилась до конкурсу WorldSkills 5 років тому. Це найбільші міжнародні змагання з робітничих професій, які проводяться серед молодих фахівців. Щорічно по всьому світу у ньому беруть участь понад мільйон молодих людей. З огляду на карантинні обмеження, відбірковий регіональний етап з мехатроніки відбувся в онлайні.

Змагання провів регіональний спеціалізований центр WorldSkills Ukraine з компетенції мехатроніка, створений у Дніпровській Політехніці. 58 команд з 17 регіонів України демонстрували розуміння принципів роботи симуляторів сучасного промислового обладнання. Цього року в Україні вперше у змаганнях взяли учать не тільки студенти профтеху та вишів, а й старшокласники, тому змагалися у двох лігах – профі та юніори.

Змагання відбулися за підтримки української промислової компанії Інтерпайп, яка системно інвестує у відкриття сучасних кабінетів для технічної освіти школярів та студентів та створення відповідної екосистеми.

Мехатроніки – єдині учасники WorldSkills Ukraine, які пройшли навчання напередодні. Вони відвідали цикл вебінарів з віддаленим підключенням до обладнання для виконання практичних завдань.

Отже, відбірковий регіональний етап з мехатроніки завершено. Найкращі команди візьмуть участь у національному етапі навесні 2022 року.