У Кам’янському ведуться роботи по заміні вікон у під’їздах

У Кам’янському триває робота з відновлення житлового фонду міста. Лагодять покрівлі, міжпанельні шви, інженерні мережі, приводять до ладу і підвали. Очільник Кам’янського побував на окрузі одного з депутатів міської ради. Там ведуться роботи по заміні вікон у під’їздах.

Будинкам по вулиці Галини Романової понад півстоліття. З того часу не було жодної заміни вікон у під’їздах. Вони залишилися з часів забудови.

Окрім холоду у під’їздах, кажуть мешканці, старі вікна були подекуди аварійно небезпечні. Мешканці шукали можливості їх замінити на нові. Тож звернулись з таким проханням до свого депутата.

У чотирьох багатоквартирних будинках на вулицях Галини Романової та Миру ставили 74 енергоощадних вікна. Їх загальна площа становить 167 квадратні метри.

Зараз чекають на заміну вікон й інші будинки. Роботи обіцяють завершити найближчим часом. Аби взимку в під’їздах було тепло.