Жителі двоповерхівок отримали квитанції за тепло у 4-5 тисяч гривень

Жителі двоповерхівок протестують проти відвертого комунального знущання. У будинки по вулиці Сибірській прийшли квитанції за тепло у 4-5 тисяч! Це вдвічі більше, ніж минулого року. Виявляється, за ті гроші, що сплачували люди раніше, опалювати їхні оселі комунальному підприємству невигідно. Там запропонували альтернативний шлях розв’язання проблеми, від якого люди прийшли у повний відчай. Олена Городецька знає подробиці.

Великих морозів ще немає, але прийшли платіжки з великими сумами за опалення. Принаймні такі отримали жителі будинків номер 154 та 160 на вулиці Сибірській.

Майже 100 мешканців двоповерхівок на вулиці Сибірська вийшли на мітинг. Люди обурені. Вони не мають боргів за опалення, але отримали платіжки вдвічі більші ніж раніше. І тепер стануть боржниками, бо не мають можливості сплатити.

Торік жителі двоповерхівок по вулиці Сибірська в опалювальний період сплачували 47 гривень за квадратний метр за тепло. Пенсіонери слідкували, аби погасити рахунки вчасно, тому заборгованостей не мають. Але зараз сума до сплати зросла майже вдвічі, до 80 гривень.

Раніше стало відомо, що жителі цих будинків до 2023 року мають перейти на індивідуальне опалення. І люди готуються до таких змін. Але не в змозі сплачувати по 4-5 тисяч за теплопостачання.

У Теплоенерго пояснюють, рахунки ніхто не скасує. За будинком номер 160 є заборгованість 206 тисяч. Й все треба сплатити. А потім можна терміново відключитись і зиму провести без центрального опалення. Для термінового відключення потрібно зібрати заяви від всіх мешканців.

У разі термінового відключення від опалення, будинки залишаються взимку холодними. Встановити автономну систему електрообігріву коштує щонайменше 30 тисяч гривень. Таких грошей у пенсіонерів немає. Якщо ж вмикати звичайні обігрівачі – горить стара проводка.

Люди у повному розпачі, вирішити проблему з платежами та оплатою автономного опалення їм не під силу. Між тим найближчим часом у Дніпрі прогнозують сильні морози.