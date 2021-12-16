Підбиті підсумки всеукраїнського конкурсу на кращі проєкти з молодіжної роботи

Український “оскар” для обдарованої молоді. Два творчих проєкти Дніпропетровщини увійшли до десятка найкращих в Україні! Вони спрямовані на підвищення кваліфікації фахівців, що працюють з молоддю. Конкурс організувало Міністерство молоді та спорту спільно з програмою розвитку ООН.

Підбили підсумки всеукраїнського конкурсу на кращі проєкти молодіжної роботи. У конкурсі брали участь 24-и регіони. Вони представили найвдаліші практики молодіжної роботи, реалізовані цьогоріч.

Серед лідерів – два проєкти представників Дніпропетровщини.

Один з проєктів переможців – масштабне опитування молоді. стосовно самореалізації, освіти, дозвілля та базових потреб – у безпеці, житлі та піклуванні про здоров’я. Анкети заповнювали мешканці регіону від 14-до 35 років

Другий проєкт втілили у Покровській громаді. На сторінці в соціальній мережі молоді люди ділилися своїми історіями успіху. Приєднатися міг кожен охочий.

Конкурс кращих практик молодіжної роботи ініціювали Міністерство молоді та спорту України спільно з Програмою розвитку ООН.