Підбиті підсумки всеукраїнського конкурсу на кращі проєкти з молодіжної роботи

16.12.2021 18:31

Український “оскар” для обдарованої молоді. Два творчих проєкти Дніпропетровщини увійшли до десятка найкращих в Україні! Вони спрямовані на підвищення кваліфікації фахівців, що працюють з молоддю. Конкурс організувало Міністерство молоді та спорту спільно з програмою розвитку ООН.

Підбили підсумки всеукраїнського конкурсу на кращі проєкти молодіжної роботи. У конкурсі брали участь 24-и регіони. Вони представили найвдаліші практики молодіжної роботи, реалізовані цьогоріч.

Серед лідерів – два проєкти представників Дніпропетровщини.

Один з проєктів переможців – масштабне опитування молоді. стосовно самореалізації, освіти, дозвілля та базових потреб – у безпеці, житлі та піклуванні про здоров’я. Анкети заповнювали мешканці регіону від 14-до 35 років

Другий проєкт втілили у Покровській громаді. На сторінці в соціальній мережі молоді люди ділилися своїми історіями успіху. Приєднатися міг кожен охочий.

Конкурс кращих практик молодіжної роботи ініціювали Міністерство молоді та спорту України спільно з Програмою розвитку ООН.

Теги: , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

У Дніпрі сталася смертельна аварія

16.12.2021 18:59

Жителі двоповерхівок отримали квитанції за тепло у 4-5 тисяч гривень

16.12.2021 18:54

У Кам’янському ведуться роботи по заміні вікон у під’їздах

16.12.2021 18:45

У Кам’янському прагнуть  оновити парк трамваїв

16.12.2021 18:40

Ялинкові базари відкрилися по всьому місту

16.12.2021 18:37

У Марганці оновлюють стадіон школи №7

16.12.2021 18:25
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com