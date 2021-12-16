Ялинкові базари відкрилися по всьому місту

Наразі українські й закордонні дерева можна купити у 150-и точках продажу. Увагу дніпрян привертають великим асортиментом та новими цінами. Наша Софія Куценко проїхалась містом і готова розповісти, у скільки цьогоріч обійдеться новорічна ялинка.

У Дніпрі активно готуються до новорічних свят. У місті вже кілька днів працюють точки продажу ялинок. Чим цьогоріч дивують покупців та чи не кусаються ціни? З’ясуємо.

Асортимент усюди – чималий. Дерева продають на будь-який смак та гаманець. Придбати можна як українську ялинку, так і закордонну. Вони різних сортів та видів походження. Родзинкою останніх років і досі залишаються дерева у горщиках. Щоправда, коштують чимало.

На всіх точках продажу цінова політика – приблизно однакова. Найдешевша ялинка обійдеться дніпрянам у 300 гривень. На ціну впливають параметри дерева: висота, густота гілок та рядковість. Найдорожчими ялинками, як і торік, залишаються польські піхти. За деревце треба викласти від 1,5 до 3 тисяч гривень.

Ціни, кажуть продавці, з минулого року для покупців майже не змінились. А ось для реалізаторів – вартість закупівлі дещо зросла.

До Дніпра ялинки привозять переважно із Західної України. Там дерева вирощують на фермах. Придбати можна і невеличкі декоративні ялинки. Їх вручну збирають з гілок. Вартість таких новорічних красунь починається від 80 гривень.

Цьогоріч продаж ялинок розпочався раніше. Однак покупців поки небагато, кажуть реалізатори. Люди здебільшого зараз порівнюють ціни. Але є і такі, хто вже купує дерева.

Всього у Дніпрі майже півтори сотні офіційних точок продажу. Їх рівномірно розподілили по всіх районах міста.

Дерева при цьому повинні бути легальними. На кожному має бути чип або стрейч-стрічка зі штрих-кодом. Працюватимуть ялинкові базари до 31 грудня включно.