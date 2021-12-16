У Дніпрі сталася смертельна аварія

Водій автомобіля Dacia при заїзді на Новий міст не впорався з керуванням. Машина перекинулася та застрягла на огородженні. Одна пасажирка загинула, інша залишилась живою. Живий і водій, але він у вкрай тяжкому стані. ДТП сталась близько другої ночі. Ось кадри крутого віражу автомобіля. Видно, як машину закрутило, після чого вона перекинулася та зависла на огорожі.

В салоні автомобіля були троє. Водій та дві пасажирки.

Непритомного водія довелося діставати з салону за допомогою спецтехніки. Для цього знадобилось близько 20 хвилин. 36-річного чоловіка доправили до лікарні Мечникова. Він у комі. Прогнози щодо його подальшого стану лікарі давати не беруться.

На місці працювали сім екіпажів патрульної поліції, три карети швидкої допомоги та рятувальники. Обставини ДТП встановлюються.

Скоріш за все, водій перевищив швидкість й не впорався з керуванням на слизькій дорозі. Але всі деталі з’ясують правоохоронці.