У Кам’янському докладають зусиль, аби місто виглядало охайним

Цього разу перевірили по всіх районах результати прибирання опалого листя. Підсумковий об’їзд за участю міського голови тривав близько трьох годин. Пересічні містяни зазвичай бачать лише результати – чисті вулиці та узбіччя, охайні двори та сквери. Між тим, за цим стоїть щоденна праця.

Під час об’їзду Андрій Білоусов проінспектував також кіноконцертний зал “Мир”, де завершується ремонт. Заклад відкриє двері для кам’янчан вже до настання нового року.