Кореспонденти 11-го спробували зібрати новорічний набір продуктів

Салати, гарніри, м’ясні страви та напої. Зазвичай все це присутнє на святкових столах українців. З кожним роком вартість продуктів зростає і все більше б’є по кишені. Наша Софія Куценко пройшлася супермаркетом і спробувала зібрати новорічний кошик. У скільки він обійдеться – дивіться.

Новий Рік Ліза святкуватиме у тісному родинному колі. За столом зберуться найрідніші – мама, тато і вона. Пишних гулянь, каже дівчина, не буде. Бо доїдати несвіжі салати не хочуть. Страви робитимуть лаконічні, але дуже смачні.

Ліза обирає товари тих марок, якими зазвичай користується. Однак і на акційні пропозиції звертає увагу. Крім того, дівчина переконана: за деякі позиції взагалі не слід переплачувати.

Повний кошик необхідних продуктів вдалося зібрати хвилин за двадцять. При цьому, порівнюючи ціни та якість товарів. Наш новорічний кошик обійшовся у 941 гривню і сорок копійок.

І хоч такої задачі не було, але виявилось, що закупитися на тисячу гривень – досить реально.

Цікаво, що напередодні свят у супермаркетах чимало червоних цінників. Знижки ставлять майже на увесь асортимент. Та чи реально зекономити?

Знижувати вартість товарів – передноворічна традиція, жартують маркетологи. Акції бувають як справжні, так і фейкові. Й останнім часом покупців обманюють все менше. На продукти, наприклад, знижки ставлять реальні. Зазвичай скидують 30-40%. А на швидкопсувні товари – навіть 70%. Однак, більшість українців, за статистикою, не купують більше одної одиниці товару зі знижкою.

Ціни перед святами спеціально не підіймають, запевняють економісти. Через постійну інфляцію, вартість товарів збільшується поступово, протягом року.

Зростання вартості продуктів зазвичай припадає на середину осені. А наприкінці грудня ціни навпаки, трошки спадають.