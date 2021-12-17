У Кам’янському виконали ремонт двох мостів

Відновили мости у селищі РомАнковому у Кам’янському. Сьогодні шляхопроводи офіційно прийняли в експлуатацію. Перебіг робіт постійно тримав на контролі очільник міста Андрій Білоусов. Які мости були відновлені та де саме – дивіться далі у нашому матеріалі.

Відремонтовані мости розташовані у селищі Романкове: на вулиці Івана Франка та на Молдавській. Попередньо фахівці підприємства «Технотранспроєкт» та житлово-комунального господарства обстежили об’єкти та визначилися з необхідними роботами. Ремонтам передувало масштабне очищення прилеглої території, прибирання хащів та сміття. Опори мостів почали руйнуватися, в окремих місцях вже можна було побачити арматуру. Ремонтники ліквідували наскрізні Отвори та покрили бетон захисним шаром. Перед укріпленням мостів, піскоструєм зачистили елементи конструкцій.

Серед іншого, на мостових переходах відновили та пофарбували перильні огородження, колесовідбійний брус і забетонували термошви.

Шляхопроводи у Романковому зведені 60 років тому. Через руйнування опор, міська влада вирішила виділити кошти на реконструкцію цих об’єктів. Раніше оновлювали лише верхню частину переправ. Повний ремонт мостів провели вперше за час їх існування. Всі роботи виконані згідно з графіком і завершені за 2 місяці.