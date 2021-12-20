На житломасиві Північний відкрили оновлений сквер

Святковий концерт з розважальною програмою, незвична фотозона та величезна ялинка. Так відкрили оновлений сквер та відсвяткували Миколая на вулиці Липовій. Територію реконструювали за ініціативи народного депутата України Дмитра Кисилевського. Як зараз виглядає сквер – дивіться далі.Свято Миколая мешканці житломасиву Північний цьогоріч відзначили у новозбудованому сквері. Подібної локації на віддаленому мікрорайоні ніколи не було. Ця територія, згадує Валентина Олексіївна, років тридцять була занедбаною. І ось нарешті її облаштували.

І хоч сквер щойно відкрили, він вже став однією з найулюбленіших локацій у місцевих. Для дітей тут звели ігрові та спортивні майданчики. Для їхніх батьків – затишну зону відпочинку. Встановили у сквері й освітлення, а саму територію озеленили. Місяць тому за участі мешканців району тут з’явилася липова алея. Катерина разом із родиною тоді висадили аж три дерева.

Облаштування зелених зон у промислових районах Дніпра – один з пріоритетів народного депутата України Дмитра Кисилевського. Саме він залучив на цей об’єкт 5 мільйонів гривень державної субвенції. Ще майже 5 виділили з обласного бюджету. Невдовзі у сквері з’явиться ще і відеоспостереження. Його встановлять коштом міського бюджету.

Проєктну документацію зони відпочинку профінансувала компанія Інтерпайп. Крім того, її коштом відремонтували дорогу навколо та замінили застарілу трубу водопостачання, яка розташована під сквером.

На честь відкриття довгоочікуваної локації, для мешканців Північного влаштували новорічне свято. Цього вечора сквер став грандіозною розважальною зоною.

І наостанок, у сквері засяяла шестиметрова ялинка.