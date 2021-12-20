Готуватися до свят важливо для психологічного здоров’я

Новорічний ажіотаж вже стартував. Дніпряни встановлюють вдома ялинки, а вулиці набули яскравого вигляду. Все завдяки святковим локаціям, яких у Дніпрі тільки більшає. Як змінюється місто напередодні Нового Року та чому важливо починати підготовку до свят завчасно – розповість Катерина Смесова.

Євгенія створює різдвяні прикраси щороку та не лише для власного будинку, а ще й на робочому місці. Тут усе декорували разом з колективом. Біля входу – урбаністична ялинка з гірлянд, далі скандинавська, для якої дівчина власноруч збирала гілки у лісі. Про традиційну тут також не забули.

Власну оселю Євгенія також облаштувала. Найбільша любов дівчини – скандинавські гноми, їх у неї чимало. А ялинка цьогоріч нестандартна, з яскравої гірлянди.

Завчасно до нового року підготувався і цей красень – двір по вулиці Суворова. Вже з першого листопада він тішить очі місцевих. Мешканці будинку прикрашають свій загальний простір вже другий рік поспіль, усе роблять власноруч. Того річ на декорації зібрали дванадцять тисяч гривень.

Ініціатива створити зимову красу пішла від голови цього будинку, Олега. Чоловік запропонував додати декорацій і цьогоріч. До того ж в кінці грудня мешканці очікують на появу Діда Мороза та Снігуроньки, а ще на невеличкий банкет.

Готуватися до новорічних свят завчасно важливо перш за все для психологічного здоров’я. Психологи радять влаштовувати собі свято якомога раніше. Влітку ми отримуємо достатню кількість вітаміну Д, це забезпечує людину енергією. А от зимові свята вигадали саме задля накопичення позитивних емоцій.

Загалом Дніпро вже майже готове до зустрічі Новорічних свят. Цьогоріч з новинок у місті з’явилися гірлянди просто над проїжджою частиною. Їх розмістили на вулицях Воскресенській, Січових Стрільців, Михайла Грушевського та на Харківській. Ще відновили традиційну ковзанку у середмісті. До того ж знайому усім центральну ялинку обіцяють замінити на нову.