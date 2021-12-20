Амбулаторії, парки, дороги, дитячі садки та школи. Обласна влада підбила підсумки щодо втілення цьогорічних проєктів. Всього збудували та реконструювали майже 100 об’єктів. Серед них масштабні інфраструктурні й ті, що менш грандіозні. Але всі вони, безумовно, покращили якість життя мешканців області.

Сто об’єктів. Серед них вагомий відсоток – це автошляхи. 450 кілометрів державних доріг відбудували в поточному році. Серед них Південна об’їзна, яка почала працювати днями. Не менш значущі місцеві шляхи. Їх в області додалося 130 кілометрів.

Головними інфраструктурними проєктами названо два. Це старт будівництва аеропортів у Дніпрі та Кривому Розі.

2,5 тисячі дітей в поточному році пішли в оновлені навчальні заклади. Школи з’явились в Першотравенську, Апостоловому, Сурсько-Литовському. У Дніпрі наймасштабніша реконструкція проведена у гімназії №33.

Державна програма “Шкільний автобус” дозволила придбати в поточному році 29 машин. Завдяки яким дітям з віддалених населених пунктів легше діставатись опорних шкіл. Відбудовано та реставровано і певну кількість дитячих садків, спортивних майданчиків та стадіонів. І відкрито перші 6 групових будинків для дітей сиріт або позбавлених батьківської опіки. Проживання у таких умовах дозволить малечі отримати соціальну адаптацію.

Загалом на бюджет розвитку області було виділено 4 мільярди гривень. На наступний рік фінансування майже таке ж. Що дозволить закінчити проєкти, що тривають, та розпочати нові.