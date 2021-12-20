Обласна влада підбила підсумки щодо втілення цьогорічних проєктів
Амбулаторії, парки, дороги, дитячі садки та школи. Обласна влада підбила підсумки щодо втілення цьогорічних проєктів. Всього збудували та реконструювали майже 100 об’єктів. Серед них масштабні інфраструктурні й ті, що менш грандіозні. Але всі вони, безумовно, покращили якість життя мешканців області.
Сто об’єктів. Серед них вагомий відсоток – це автошляхи. 450 кілометрів державних доріг відбудували в поточному році. Серед них Південна об’їзна, яка почала працювати днями. Не менш значущі місцеві шляхи. Їх в області додалося 130 кілометрів.
Головними інфраструктурними проєктами названо два. Це старт будівництва аеропортів у Дніпрі та Кривому Розі.
2,5 тисячі дітей в поточному році пішли в оновлені навчальні заклади. Школи з’явились в Першотравенську, Апостоловому, Сурсько-Литовському. У Дніпрі наймасштабніша реконструкція проведена у гімназії №33.
Державна програма “Шкільний автобус” дозволила придбати в поточному році 29 машин. Завдяки яким дітям з віддалених населених пунктів легше діставатись опорних шкіл. Відбудовано та реставровано і певну кількість дитячих садків, спортивних майданчиків та стадіонів. І відкрито перші 6 групових будинків для дітей сиріт або позбавлених батьківської опіки. Проживання у таких умовах дозволить малечі отримати соціальну адаптацію.
Загалом на бюджет розвитку області було виділено 4 мільярди гривень. На наступний рік фінансування майже таке ж. Що дозволить закінчити проєкти, що тривають, та розпочати нові.