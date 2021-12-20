У Кам’янському триває реконструкція лікарні №9

20.12.2021 18:40

Минулого року там оновили вхідну групу та другий поверх. А тепер, після капітального ремонту, відкрили й третій, де розміщені терапевтичне та онковідділення.Подробиці прямо зараз.

Будівля терапевтичного корпусу 9-ї лікарні була зведена у 50-х роках минулого століття. Капітальний ремонт тут виконали вперше. Між тим тільки до терапевтичного відділення щороку звертаються за меддопомогою дві тисячі кам’янчан та мешканців прилеглих районів.

У терапії замінилося геть усе. Тут відремонтували стіни та підлогу, виконали ремонт покрівлі, замінили вікна, двері, завезли нові меблі. Тепер кожне з 70 ліжок відділення обладнано кнопкою цілодобового виклику персоналу.

У терапії лікуються кам’янчани з патологіями серцево-судинної системи, дихальних шляхів, шлунково-кишкового тракту. Вже наступного дня вони повернуться до відремонтованих палат. Замість великих – на 10 хворих, – кімнати перебудували на менші, в яких зі зручностями розмістяться чотири, три або два пацієнти.

У 9-й лікарні вже повністю відновлені відділення онкології та патології вагітних, відремонтовано відділення реанімації та педіатрії. Загалом впорядкували вже вісім відділень. І роботи тривають.

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